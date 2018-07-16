بعد إسدال الستار على كأس العالم .. نجوم العالم والعرب يودعون البطولة .. هنيدي: مبروك علينا كعرب وأفارقة .. وشاكيرا : مبروك لصانعة التاريخ .. ونبيل الحلفاوى : الديوك فازوا على الطريقة الإيطالية

شاكيرا تهنئ فرنسا بكأس العالم: مبروك لصانعة التاريخ

محمد هنيدي: مبروك علينا كعرب وأفارقة

نبيل الحلفاوى : الديوك فازوا على الطريقة الإيطالية

ميساء مغربي: نتيجة متوقعة من مباراة جميلة

أحمد السعدنى : إحنا غلابة أوى يا سيد



أسدل الستار على بطولة كأس العالم التى أقيمت فى روسيا والتى توج فيها منتخب فرنسا بالبطولة بعد تغلبه على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدفين وقد تفاعل العالم اجمع مع هذا الحدث الكرنفالي التى يعقد كل أربع سنوات، وكان من بين هؤلاء الفنانين المحبين لكرة القدم.



"صدى البلد" يرصد بعض الآراء الخاصة بعد وتعليقاتهم على السوشيال ميديا.



شاكيرا :

أعربت النجمة العالمية شاكيرا عن سعادتها بفوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم لعام ٢٠١٨، مؤكدة أن كرواتيا أيضا قدمت مباراة قوية، وغردت شاكيرا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "مبروك لفرنسا لأنها صنعت التاريخ ومبروك لكرواتيا البطولة".



محمد هنيدى :

بينما نشر الفنان محمد هنيدى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب فوز المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدفين.



وقال هنيدي عقب مباراة فرنسا وكرواتيا: "مبروك لينا كعرب فرنسا البطل بلاعبين بأصول عربية بطلة كأس العالم.. ومبروك لينا كأفارقة فرنسا البطل بلاعبين بأصول أفريقية بطلة كاس العالم".



نبيل الحلفاوى :

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب فوز المنتخب الفرنسي ببطولة كاس العالم على نظيره الكرواتى بأربعة أهداف مقابل هدفين.



وقال نبيل: "فرنسا قطعت مشوارها للفوز بكأس العالم على الطريقة الإيطالية".



ميساء مغربى :

وعلقت الفنانة ميساء مغربى على المباراة النهائية لكأس العالم، وقالت ميساء: "نتيجة متوقعة من مباراة جميلة كان فيها التميز نسبيا لكرواتيا والحظ والتركيز لفرنسا الديوك قالوا كلمتهم مبروك لفرنسا وهاردلاك لمنتخب كرواتيا".



أحمد السعدنى :

أما أحمد السعدنى فنشر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب فوز المنتخب الفرنسى ببطولة كأس العالم، وقال السعدنى: "إحنا لما وصلنا قلبي كان حيقف من الفرحة يا تري اللي بياخد كاس العالم ده بيحس بإيه #احنا_غلابه_قوي_يا_سيد".