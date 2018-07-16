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محافظات

مجدي حجازي يبحث خطة تطوير طريق مطار أسوان

الإثنين 16/يوليه/2018 - 01:10 ص
محافظ أسوان يبحث
محافظ أسوان يبحث خطة تطوير طريق مطار أسوان
أش أ
أعلن اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، البدء خلال الأيام المقبلة في خطة شاملة لتشجير وتجميل طريق المطار جنوب مدينة أسوان، باعتباره الشريان الرئيسي والواجهة الرئيسية أمام ضيوف وزائري المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم الأحد، مع المسؤولين بالمحافظة؛ لمناقشة خطة تطوير المطار، موجها بإعداد مقايسة للأعمال المطلوبة لتوفير الاعتمادات المالية لها مع وضع برنامج زمني محدد يشمل توقيتات التنفيذ.

وطالب مجدي حجازي، بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل والدهانات والإنارة بطول الطريق، وذلك بالتوازي مع تنفيذ خطة التشجير التي تبدأ من مدخل مطار أسوان الدولي وحتى خزان أسوان.

وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية والهيئة العامة للطرق والكباري؛ لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة قبل الموسم السياحي، وخاصة رفع تراكمات الرمال أولًا بأول.

كما كلف حجازي، رئيس قطاع كهرباء أسوان بإعداد دراسة ومقايسة متكاملة لتغيير لمبات الإنارة بطول الطريق، لتعمل بنظام الطاقة الشمسية، لإدراجها في خطة العام المالي الحالي 2018/ 2019.

من جهته، عرض المهندس عاطف النشار مسؤول الزراعة، خطة التشجير والتجميل لطريق المطار، والتي تعتمد على تكثيف زراعة الأشجار كمصدات للرياح والرمال على جانبي الطريق بعمق 7 أمتار، وذلك من خلال 4 مراحل لإضفاء الوجه الجمالي مع منع زحف الرمال للطريق، مما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية.

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