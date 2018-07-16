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كأس العالم

كواليس معسكر المصري بالسعدية المغربية استعدادا لنهضة بركان

الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:20 ص
كواليس معسكر المصري
كواليس معسكر المصري بالسعدية المغربية استعداد لنهضة بركان
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
رصدت عدسة "صدى البلد" كواليس أول أيام معسكر المصري البورسعيدي في مدينة السعيدية بالمملكة المغربية استعدادا لمباراته مع نهضة بركان الأربعاء المقبل.

وكان الكابتن حسام حسن المدير الفني للمصري ترك حرية الاختيار للاعبيه في مشاهدة مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا بغرفهم أو بالقاعة التي خصصها الفندق لبعثة النادي لمشاهدة المباراة.

ومن جانبهم حرص جميع اللاعبين على مشاهدة المباراة داخل غرفهم ، فيما شاهد المباراة داخل القاعة شريف مزروع رئيس البعثة وحسن عمار عضو مجلس الادارة والكابتن وليد بدر المدير الإداري والكابتن عماد المندوه مدرب الحراس.

حمل الفندق الذي يقيم به الفريق اسم "ميليا بيتش"، نسبة أشغاله تكاد تقارب المائة بالمائة ، وغالبية نزلائه من الأوروبيين ، والفندق به عدد كبير من ملاعب الجولف وبحيرة صناعية على مساحة كبيرة ويطل على شاطئ البحر المتوسط.

تعتبر مدينة السعيدية / مدينة سياحية من الطراز الأول ، غالبية مبانيها من دور واحد أو دورين على الأكثر ، طرازها أوروبي ، شوارعها على أعلى درجة من النظافة ، وهي تضم العديد من المشروعات السياحية الكبرى.

كما تقطع البعثة المسافة ما بين مقر اقامة الفريق والملعب البلدي بالسعيدية الذي استضاف المران فيما يقرب من 15 دقيقة وسط مناظر طبيعية خلابة.

وأكد رئيس البعثة شريف مزروع أن مسئولي الفندق لا يدخرون جهدًا في توفير كافة متطلبات الفريق ، ووجود الثنائي حسن عمار والكابتن وليد بدر منذ أيام بالفندق أسهم بشكل كبير في هذ الأمر بعدما أقاما علاقات متميزة مع الجميع.

وأضاف مزروع أن نادي نهضة بركان خصص أحد مسئوليه لمرافقة المصري بمدينة السعيدية ، وهو لا يألو جهدًا في سبيل توفير كافة احتياجات الفريق ، وكان له طلب وحيد من مسئولي البعثة وهو التقاط صورة مع العميد.

وقال محمد ياسين ممثل اتحاد الكرة المصري إن الشعب المغربي لديه تقدير كبير لمصر والمصريين ، وهناك ترحيب غير عادي من الجميع ، والكثيرون منهم يشيدون بتصويت مصر لصالح المغرب في منافسته للحصول على تنظيم كأس العالم 2026.

وأضاف ياسين أن عددا كبيرا من المصطافين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع العميد عقب المران.

وأوضح ياسين شعبية أن فريق نهضة بركان تتركز في مدينة بركان التي تبعد عن السعيدية بنحو 25 كيلو مترا، والبعض داخل مدينة السعيدية يشجع فريق مولودية وجدة والبعض الآخر يشجع الرجاء والوداد قطبي كازابلانكا.

ومن جانبهم فرض الجهاز الفني حظر تجول تام على تجول اللاعبين في الفندق ، وجميع اللاعبين لا تراهم سوى خلال الذهاب للمران أو لقاعة الطعام والمركز الصحي للاستشفاء فقط.
كواليس معسكر المصري بالسعدية المغربية استعدادا لنهضة بركان
كواليس معسكر المصري بالسعدية المغربية استعدادا لنهضة بركان
كواليس معسكر المصري بالسعدية المغربية استعدادا لنهضة بركان
كواليس معسكر المصري بالسعدية المغربية استعدادا لنهضة بركان
كواليس معسكر المصري بالسعدية المغربية استعدادا لنهضة بركان

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