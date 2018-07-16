التعليم العالي: 1000 طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى للتنسيق

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن 1000 طالب وطالبة من طلاب تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2018 -2019، سجلوا رغباتهم حتى الآن منذ فتح باب تسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق.



وأضاف عطا، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الموقع متاح لتسجيل طلاب المرحلة الأولى على مدار الـ24 ساعة، مشيرا إلى أن غلق باب تسجيل الرغبات، للمرحلة سيكون في تمام الساعة 7 مساء الجمعة المقبل.



ومن المقرر أن يعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة الحدود الدنيا للمرحلة الأولى، بعد انتهاء طلاب المرحلة من تسجيل الرغبات على مدار 5 أيام.



وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، و الشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابي 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% فأكثر83539 طالبا، 126807 طلاب.