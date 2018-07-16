قيادى بمستقبل وطن: مستعدون لانتخابات المحليات

قال المهندس يوسف رشدان القيادى بحزب مستقبل وطن وأمين عام مصر الجديدة إن الحزب مستعد لانتخابات المجالس المحلية الشعبية في أي وقت فنحن نجحنا خلال الفترة الماضية فى بناء قاعدة شعبية فى الحى واستطعنا تدريب الشباب عبر المشاركة السياسية وخلقنا كوادر شبابية تم تدريبهم وتأهيلهم يستطيعون المنافسة على جميع المقاعد بكل قوة.



وشدد "رشدان" على أهمية تضمين الشباب في الحياة السياسية والمؤسسات الحكومية، للاستفادة من حماسهم ورغبتهم في التغيير والإصلاح مؤكدا أن الشباب هم الثروة الحقيقية لمصر، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حراكا شبابيا كبيرا بتوجيهات من الرئيس السيسى الذى يحرص بنفسه على حضور المؤتمر السنوى للشباب ويدير حوارا مفتوحا معهم كما لا ننسى دوره العظيم في تأسيس الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب.



وتابع رشدان: "تشجيع الشباب على المشاركة السياسية والانخراط فى الانتخابات سيكون محورا أساسيا فأنا ضد مقولة عزوف الشباب ودليلى على ذلك ترحيب هؤلاء بالمؤتمرات الرئاسية للشباب والتواصل معها مؤكدا أن الشباب يحتاج لمن يتواصل معه ويدعمه ولكن بالطريقة التى يفهمها فى ظل طغيان التكنولوجيا على مناحى الحياة.



وقال "رشدان" إن مصر دولة شابة حيث تعدادها السكاني يتضمن حوالي 47 مليون شاب تحت سن 25 سنة وهم يمثلون نسبة 52% من المصريين تقريبا، كما أن البرلمان المصري يضم نحو 185 نائبا تحت سن 40 سنة وهو الرقم الأكبر في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، الأمر الأدعى للاعتماد على الشباب والاستفادة من طاقاتهم إلى جانب خبرات المسئولين الكبار".

