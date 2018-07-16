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برلمان

نائب: الحكومة تسعى لبناء الشخصية المصرية بمكافحة عمالة الأطفال

الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:01 ص
المهندس يوسف رشدان
المهندس يوسف رشدان القيادى بحزب مستقبل وطن
فريدة علي - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
قال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن خطة وزارة التضامن لمكافحة عمالة الأطفال تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الشخصية المصرية التي ترجع نواتها الأساسية إلى الطفل لذلك لابد من الارتقاء به نفسيا واجتماعيا وصحيا وتعليما وهو ما تسعى الحكومة إليه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الكومي في تصريحات له، أن خطة التضامن تعتمد على دعم الأسر الفقيرة بمشروعات اقتصادية تساعدهم على رفع المستوى المعيشي لديهم لتربية أطفالهم وتعليمهم بدلا من إجهادهم في العمل بسن مبكر، كما سيتم رفع كفاءة العاملين في الجهات المعنية بالأطفال عن طريق ورش عمل ودورات تدريبية.

وطالب النائب بضرورة توسيع الاهتمام بالأطفال والشباب من توفير كافة وسائل الدعم المقدم إليهم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وذلك لبناء جيل واع وقادر على بناء بلاده، تنفيذا لتوصيات الرئيس خلال ولايته الثانية.

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