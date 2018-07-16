منى محرز: مصر الأول أفريقيا والعاشر عالميا في إنتاج الأسماك

قاطعت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، سؤال الإعلامي سيد على أثناء استفساره عن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك، قائلة: «متقولش إن السمك كمان غالى السمك رخيص" ، وتابعت قائلة "أنا باكله في البيت".



وقالت خلال لقائها ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن مصر تنتج سنويا مليونا و800 ألف طن من الأسماك، مؤكدة أن مصر الاول افريقيا فى الاستزراع السمكى والعاشر على مستوى العالم فى الإنتاج.



وأوضحت "منى مجرز" أن مصر تصدر العديد من أنواع السمك "كالدنيس والاقاروس"، كما أنها كانت تصدر للدول العربية البلطى والبورى ولكن تم إيقاف التصدير منذ فترة للحفاظ على الانتاج داخل البلد للشعب المصرى، لافتة إلى أنه تم فرض رسوم 12 ألف جنيه على كل طن تم تصديره.



وأشارت "منى محرز" إلى أنه يتم استيراد 250 ألف طن فقط لسد الاستهلاك المحلي، لافتة إلى الزيادة السكانية الرهيبة والتى بمعدل 2.5 مليون سنويا.