792 مليون دولار إيرادات فيلم Incredibles 2

حقق فيلم Incredibles 2 إيرادات بلغت 792 مليون دولار فى دور العرض السينمائية، وهو العمل الذى يعود من جديد بعد حوالى 14 عامًا من طرح الجزء الأول فى دور العرض.



الفيلم من بطولة العديد من الأصوات منها هولى هنتر، وصامويل جاكسون، وكريج تى نيلسون، وبراد بيرد، وصوفيا بوش، وكاثرين كينر، وبوب أودينكيرك، وجوناثان بانكس، وإيزابيلا روسولينى.



وتدور أحداث الجزء الثانى من الفيلم حول جمع شمل عائلة بار عندما يحين الوقت لإنقاذ العالم.



