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مرأة

وصفة لا تتعدى جنيهين لمحاربة حب الشباب

الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:30 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
تعد القرفة من التوابل التى يغفل الكثيرون استخدامها على الرغم من فائدتها لعلاج الكثير من مشاكل البشرة ، وأبرزها حب الشباب، إليك قناع عصير الليمون والقرفة لمحاربة حب الشباب بتكلفة لا تتعدى الجنيهين يقدمه موقع بولد سكاى الهندي وهو يعتمد على القرفة بشكل رئيسى

كل ما تحتاجين لإعداد القناع ..
• ملعقة طعام من مسحوق القرفة
• 2 ملعقة طعام من العسل
• عصير من نصف ليمون
• ماء (اختياري)

طريقة الاستخدام
اخلطي المكونات جيدًا في وعاء لعمل عجينة ناعمة منها، ونظف وجهك أو بشرتك قبل تطبيق العجينة، وبمجرد الانتهاء من ذلك ، اتركه يجف على بشرتك لمدة 20 دقيقة، ثم شطف بالماء الفاتر، ويمكنك تكرار هذا مرة أو مرتين في الأسبوع، وفي غضون الاستخدامات القليلة ، ستتمكن من رؤية أن حب الشباب الخاص بك سوف تختفي في الواقع ، فإن القرفة خيار ممتاز للحصول على وهج صحي وبشرة مشعة بشكل طبيعي.

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