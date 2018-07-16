بخيت: لابد من التصعيد ضد قطر في المنظمات الدولية والإقليمية

قال اللواء حمدي بخيت عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن ما قام به حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، دعوى قضائية ضد أمير دولة قطر لمطالبته بدفع مبلغ ١٥٠ مليون دولار تعويضا لأسر الشهداء والمصابين عن الأضرار التي لحقت بهم، هو مجرد إجراء إعلامي لا عملي.



وأضاف "بخيت" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن 150 مليون دولار تعويضا لأسر الشهداء مبلغ قليل جدًا ولا يكفي تعويض أسر الشهداء، مشيرًا إلى أن هناك طائرة سقطت منذ فترة وكان تعويض كل شخص مات فيها 3 مليون دولار، فكيف يكفي 150 مليون دولار أسر جميع الشهداء المصريين ضحايا الإرهاب المدعوم من قطر.



وأشار اللواء حمدي بخيت، إلى أنه منذ إعلان الدول العربية الأربعة المقاطعة لقطر عن 13 شرطا لرجوع العلاقات مع قطر والتي لم ينفذ بها أي شرط، مطالبًا الدول العربية بتصعيد القضية على مستوى المنظمات العالمية والإقليمية، خصوصًا وأن الدول العربية تمتلك أدلة قوية في اتهامها لقطر.