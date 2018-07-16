شاهد .. القوس الشمالي الغربي للدائري الإقليمي بعد التنفيذ

أنهت وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري، من أعمال تنفيذ أحد أهم قطاعات القوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي، والذي يعد نهضة كبيرة لخدمة النقل والمواصلات في مصر.



ويمتد قطاع القوس الشمالي الغربي، من بنها حتى طريق الإسكندرية الصحراوي، بطول 57كم، ويشمل 62 عملًا صناعيًا (23 كوبري و39 نفقا).



وتبلغ التكلفة الاستثمارية للقطاع بتكلفة 5 مليارات جنيه، ويمثل نقلة مهمة ضمن الطريق الإقليمى الذى يبلغ طوله الإجمالي 400 كم.