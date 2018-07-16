ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد .. القوس الشمالي الغربي للدائري الإقليمي بعد التنفيذ

الإثنين 16/يوليه/2018 - 01:14 ص
صورة القوس الشمالي
صورة القوس الشمالي الغربي للدائري الإقليمي
محمد الصاحى
أنهت وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري، من أعمال تنفيذ أحد أهم قطاعات القوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي، والذي يعد نهضة كبيرة لخدمة النقل والمواصلات في مصر.

ويمتد قطاع القوس الشمالي الغربي، من بنها حتى طريق الإسكندرية الصحراوي، بطول 57كم، ويشمل 62 عملًا صناعيًا (23 كوبري و39 نفقا).

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للقطاع بتكلفة 5 مليارات جنيه، ويمثل نقلة مهمة ضمن الطريق الإقليمى الذى يبلغ طوله الإجمالي 400 كم.

ترشيحاتنا

البيض الصيني.. هل يصبح شائعة مثل الأرز يطلقها الفيسبوك.. خبراء يحذرون.. والصحة والتموين تشكلان فرقا للبحث

تيريزا ماي تكشف سر إمساك ترامب يدها خلال استقباله

بوتين يسمح لمشجعي كأس العالم بدخول روسيا دون تأشيرة لنهاية العام

خبير روسي لـ صدى البلد: بوتين يستطيع تجنيد ترامب في 3 ساعات إن أراد

احتفالات هيستيرية للجماهير الفرنسية فى الشانزليزيه .. صور

50 صورة ترصد أحزان لاعبي منتخب كرواتيا

وزيرة الصحة: إذاعة السلام الجمهوري بالمستشفيات سنة حسنة وليس قرارا وزاريا

شاهد..رئيسة كرواتيا توزع القبلات والأحضان على اللاعبين بعد فوز فرنسا

أحمد موسى يكشف الحقيقة الكاملة فى حادثة أطفال المريوطية.. فيديو

شرطة التموين: خطوط ساخنة لتلقي شكاوى البيض الصيني

شاهد.. رد فعل الرئيسين الفرنسي والكرواتية بعد نهاية نهائي كأس العالم

مصورة تكشف حقيقة صور حفل زفاف شيرى عادل ومعز مسعود

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إضاءة برج إيفل بألوان العلم الفرنسي احتفالا بكأس العالم .. صور

وزيرة السياحة تشجع المنتخب الفرنسي بنهائي كأس العالم.. صور

رئيس مجلس النواب في عزاء قدري أبو حسين.. فيديو وصور

50 صورة ترصد أحزان لاعبي منتخب كرواتيا

احتفالات هيستيرية للجماهير الفرنسية فى الشانزليزيه .. صور

فيديو

هاني الناظر ينفي وجود البيض والأرز الصيني بمصر
منى محرز: مصر الأول أفريقيا والعاشر عالميا في إنتاج الأسماك
التاسعة على الثانوية الأزهرية: نظمت وقتي بين المذاكرة ومساعدة والداتي .. فيديو
رئيس تحرير مجلة البيت لصدى البلد: لم أتخيل العمل بمجال الصحافة والهندسة كانت طموحي ..لا أخشى المغامرة المحسوبة في عملي وأبحث عن الجودة ..فيديو وصور
وزراء وسياسيون ورموز المجتمع فى عزاء قدرى أبو حسين.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟