زراعة البرلمان توضح السبب الحقيقي وراء أزمة الأرز

حمل النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والري، بمجلس النواب، مركز البحوث الزراعية، مسؤولية أزمة نقص محصول الأرز خلال الفترة القادمة، بعد أن قدموا مذكرة، لمجلس الوزراء، تفيد بإمكانهم زراعة نوع من الأرز ينتج من 4:6 أطنان للفدان الواحد، وبنفس كمية المياه، مقابل إنتاجية من 2:3 طن للأرز العادي، المزروع حاليا، وعليه تم تقليل زراعة الأرز من 1500 فدان، إلى 800 فدان بداية من العام القادم، غير أن التجربة أثبتت فشلها ولم تنجح.



وأشار "تمراز" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أنه تقدم بالأمس بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس البحوث الزراعية، بسبب هذا المقترح الذي وضعنا أمام أزمة كبيرة قادمة فى نقص الأرز، مؤكدا على أن نفس التقاوي هى التى يتم زراعتها كل عام.



وأوضح وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن مواجهة أزمة الأرز القادمة تكمن فى التسويق الجيد للمحصول، وذلك من خلال شراء الجمعيات التعاونية المحصول من الفلاح، وعدم وجود وسيط تجاري بينهما، حتى لا يستغل التاجر الفلاح، وبالتالى يحدث ارتفاع للسعر ووجود أزمة.



كان مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز والحبوب باتحاد الغرف التجارية، قد صرح، اليوم السبت، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح دريم" ان الرئيس عبد الفتاح السيسي،كلف وزارة التموين بالاتفاق مع وزارة الزراعة، بتسويق محصول الأرز هذا العام، أو جزء منه لضمان وجود رصيد كافٍ منه في الفترة القادمة.