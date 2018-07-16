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برلمان

نائب: تسويق الأرز يبدأ بتحصيله من الفلاح بسعر جيد

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:01 ص
الأرز
الأرز
عبد الرحمن سرحان
قال النائب عصام برديس، عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والري، بمجلس النواب، إننا نعانى من نقص ملحوظ فى محصول الأرز، ينذر بالدخول على أزمة حقيقة فى نقص المحصول، مضيفا بأن هناك مجموعة من العوامل ستؤثر على زيادة الأزمة.

وأشار "برديس" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن التسويق لمحصول الأرز يبدأ من عند الفلاح، وبشراء المحصول منه بسعر جيد، يتناسب مع السعر العالمي، لافتا إلى أن هذا التوجه، يدعم الفلاح ويحفزه على زراعة الأرز، وتسليمه للدولة.

ونوه وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، على ضرورة تجنب تهريب محصول الأرز للخارج، بسبب بخس الأسعار المحددة من قبل الحكومة، الأمر الذي يدعم من اتساع الأزمة بشكل كبير، ويضر بتوفر المحصول لدى الدولة.

كان مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز والحبوب باتحاد الغرف التجارية، قد صرح، اليوم السبت، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح دريم" ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف وزارة التموين بالاتفاق مع وزارة الزراعة، بتسويق محصول الأرز هذا العام، أو جزء منه لضمان وجود رصيد كافٍ منه في الفترة القادمة.

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