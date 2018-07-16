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برلمان

خارجية البرلمان: مطالبة قطر بتعويض شهداء الإرهاب خطوة قوية

الإثنين 16/يوليه/2018 - 06:02 ص
النائبة سامية رفلة
النائبة سامية رفلة
عبدالله خالد
قالت النائبة سامية رفلة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنها طالبت رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، برفع دعوى قضائية ضد أمير دولة قطر لمطالبته بدفع مبلغ ١٥٠ مليون دولار تعويضا لأسر الشهداء والمصابين عن الأضرار التي لحقت بهم تعد خطوة قوية وجريئة من الدولة المصرية.

وأشارت "رفلة" في تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن هذه القضية تعد نوع من أنواع التصعيد في اتهام قطر في دعمها للإرهاب، متوقعة عدم استجابة قطر لطلب التعويض، موضحة أن استجابة قطر سوف تؤكد عليها ما تنكره من دعم للإرهاب والجماعات الإرهابية.

وأكدت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنه من حق مصر رفع قضية دولية تتهم فيها قطر بدعمها للإرهاب خصوصًا في ظل توافر الأدلة القطعية، مشيرة إلى أننا عنينا الكثير وصرفنا الكثير في مواجهة الإرهاب الذي ترعاه قطر.

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