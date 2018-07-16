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منوعات

شاهد .. ميلانيا ترامب ترتدي جاكيت بـ4000 دولار

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:59 ص
صدى البلد
وكالات
تصدرت "ميلانيا ترامب" زوجة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعى، بسبب الجاكيت التذى ارتدته أثناء فعالية مشاركة زوجها في القمة الروسية الأمريكية فى العاصمة الفنلدنية "هلسنكي".

وبحسب "سبوتنك"، ارتدت السيدة الأولى الأمريكية ملابس أنيقة ولكنها غير ملائمة لحرارة الصيف في فنلندنا، التى تجاوزت 28 درجة، حيث ارتدت بنطلونًا بني مع قميص أبيض، ومعطف رمادي بـ 4000 دولار أمريكي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي وصل إلى فنلندا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح الاثنين، بمدينة هلسنكي الفنلندية.
شاهد .. ميلانيا ترامب ترتدي جاكيت بـ4000 دولار
شاهد .. ميلانيا ترامب ترتدي جاكيت بـ4000 دولار

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