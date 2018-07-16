هاني الناظر ينفي وجود البيض والأرز الصيني بمصر

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أستاذ الأمراض الجلدية، لا صحة لما يتم تداوله الآن حول وجود أرز بلاستيك أو بيض صينى.



وتابع خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دي ام سى" تقديم الإعلامية إيمان الحصري،:" لو فيه رز وبيض بلاستيك وحطيته على النار هيسيح ومش هيكون الشكل المتداول على مواقع السوشيال ميديا".



وأوضح "الناظر" أن البيض قد يكون فسد بتعرضه لبعض المواد الكيماوية أو بسبب سوء التخزين ويتم اكتشافه من خلال وضع بيضة في كأس ماء، واذا عامت على الماء فهذا دليل على أن البيض فاسد، وإذا غمرت فهو سليم ، مشيرا إلى أن مصر لا تستورد البيض أساسا .



وأكد "الناظر" أن شائعة انتشار الأرز البلاستيك تم ترويجه العام قبل الماضي في شهر رمضان، وتم تكذيبه، مؤكدا أن انتشار مثل تلك الشائعات منافسة بين الشركات المستوردة لتشويه صورة بعضها البعض.