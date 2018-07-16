سعيد النقيب: تفعيل ورش العمل لتفهم التغيرات

قال سعيد النقيب، رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي، إنه يجب أن يكون هناك ورش عمل للتفاعل مع التغيرات قبل تطبيق نظام ساعات العمل التقليدي المعمول به فى القطاع الحكومى.



وأكد، رئيس النقابة العامة، في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه يجب النظر إلى كيفية استيعاب العامل لتلك التغيرات التي تنوي الحكومة لاتخاذها مضيفًا أن يجب وجود إيجابيات يستفيد منها العامل.



وأوضح، النقيب أنه يجب طرح الموضوع الي النقاش المجتمعي لمعرفة تأثيره على حياة العمال واهم فوائده.



ويذكر أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، يدرس تغيير نظام ساعات العمل التقليدي المعمول به فى القطاع الحكومى، واستبداله بتطبيق نظام ساعات العمل المرن، وفق آلية تضمن انتظام العمل طوال أيام ‏الأسبوع، عدا الجمعة، مع إلغاء إجازة السبت، لعدم تعطيل مصالح المواطنين.‏