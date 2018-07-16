ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

سبب غير متوقع لمعاناتك من ألم الظهر ومشاكل الهضم

الإثنين 16/يوليه/2018 - 01:58 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
علامات تحذيرية عديدة مؤشر إلى أنك بحاجة إلى إنقاص الوزن وأنك بدأت تعانى من السمنة المفرطة إليك أبرز تلك العلامات وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يجب أن تتوقفى عندها.

1. ضيق في التنفس
إذا وجدت نفسك تجد صعوبة في التحرك دون عناء، فقد يكون ذلك لأنك أصبحت بدينًا فالبدماء يعانون من تراكم دهون حول رقبتهم، هذا يجعل من الصعب على الهواء أن يتدفق داخل وخارج الرئتين خاصة عند قيامك بأنشطة صارمة.

2. آلام الظهر
هذا هو واحد من أولى علامات السمنة يبدأ الألم يزداد دون أسباب لتعرض يتعرض الظهره لكمية أكبر من الضغط بسبب زيادة الوزن.

3. الدوالي
عندما تضعف جدران الأوعية الدموية يحدث تمددا في الأوعية الدموية بالجسم فإذا وجدت نفسك تعاني من الدوالي، فقد حان الوقت لاتخاذ خطوات بناءة لإسقاط وزنك.

5. حرقة
الهجمات متكررة من الحموضة هو سبب آخر للسمنة وجود كمية زائدة من الدهون يضع ضغط زائد على الجهاز الهضمي، هذا صحيح بشكل خاص في ضوء تراكم الدهون الذي يحدث في منطقة الحلق وحولها ويؤدي ذلك إلى ارتجاع الأحماض ويجعل الشخص يواجه مضايقات مثل حرقة المعدة والغازات وانتفاخ البطن.

ترشيحاتنا

أحمد موسى يعرض اعترافات المتهمين في حادث أطفال المريوطية.. فيديو

جريزمان يحتفل بعلم أوروجواي بعد فوزه بالمونديال

طلب غريب من Antoine Griezmann لزملائه خلال ركلة الجزاء

رسميا.. مودريتش أفضل لاعب في مونديال روسيا

أول تعليق من رئيسة كرواتيا بعد الهزيمة .. صور

شاهد.. رئيسة كرواتيا تواسي لاعبي منتخب بلادها

جيش الاحتلال يقصف موقعا عسكريا للجيش السوري

احسن لاعب في كأس العالم 2018 .. مودريتش يتفوق على الكبار

تعرف على جماعة المقتحمين لملعب مبارة نهائي كأس العالم .. صور

تنسيق الجامعات 2018.. قواعد قبول طلاب مدارس النيل بالجامعات

البيض الصيني.. هل يصبح شائعة مثل الأرز يطلقها الفيسبوك.. خبراء يحذرون.. والصحة والتموين تشكلان فرقا للبحث

التاسعة أدبي بالثانوية الأزهرية: صدى البلد أول من بشرني ..فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من رحلة إلى عمل شاق .. قصة شاب سعودى في مواجهة إعصار هيروشيما

إضاءة برج إيفل بألوان العلم الفرنسي احتفالا بكأس العالم .. صور

وزيرة السياحة تشجع المنتخب الفرنسي بنهائي كأس العالم.. صور

رئيس مجلس النواب في عزاء قدري أبو حسين.. فيديو وصور

50 صورة ترصد أحزان لاعبي منتخب كرواتيا

فيديو

أحمد موسى: الجماهير الكرواتية ذكرتني بثورة 30 يونيو .. فيديو
السفيرة هيفاء أبوغزالة: جامعة الدول العربية منظومة كبيرة
تامر حسنى يقارب 300 ألف مشاهدة بكليب عيش بشوقك
كمال عامر يوضح تفاصيل الإقامة بوديعة .. فيديو
هاني الناظر ينفي وجود البيض والأرز الصيني بمصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟