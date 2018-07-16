سبب غير متوقع لمعاناتك من ألم الظهر ومشاكل الهضم

علامات تحذيرية عديدة مؤشر إلى أنك بحاجة إلى إنقاص الوزن وأنك بدأت تعانى من السمنة المفرطة إليك أبرز تلك العلامات وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يجب أن تتوقفى عندها.



1. ضيق في التنفس

إذا وجدت نفسك تجد صعوبة في التحرك دون عناء، فقد يكون ذلك لأنك أصبحت بدينًا فالبدماء يعانون من تراكم دهون حول رقبتهم، هذا يجعل من الصعب على الهواء أن يتدفق داخل وخارج الرئتين خاصة عند قيامك بأنشطة صارمة.



2. آلام الظهر

هذا هو واحد من أولى علامات السمنة يبدأ الألم يزداد دون أسباب لتعرض يتعرض الظهره لكمية أكبر من الضغط بسبب زيادة الوزن.



3. الدوالي

عندما تضعف جدران الأوعية الدموية يحدث تمددا في الأوعية الدموية بالجسم فإذا وجدت نفسك تعاني من الدوالي، فقد حان الوقت لاتخاذ خطوات بناءة لإسقاط وزنك.



5. حرقة

الهجمات متكررة من الحموضة هو سبب آخر للسمنة وجود كمية زائدة من الدهون يضع ضغط زائد على الجهاز الهضمي، هذا صحيح بشكل خاص في ضوء تراكم الدهون الذي يحدث في منطقة الحلق وحولها ويؤدي ذلك إلى ارتجاع الأحماض ويجعل الشخص يواجه مضايقات مثل حرقة المعدة والغازات وانتفاخ البطن.