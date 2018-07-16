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صندوق النقد: مصر لديها فرص لتصبح من أكثر الاقتصادات الناشئة نموا

الإثنين 16/يوليه/2018 - 01:34 ص
صدى البلد
محمد الصاحى
أشاد رئيس بعثة صندوق النقد لمصر، سوبير لال، بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن مصر تسير في طريقها الصحيح بتلك الإصلاحات، والتي لابد من استكمالها.

وأضاف ، خلال لقاء له مع الإعلامى شريف عامر، ببرنامج "يحدث فى مصر، المذاع عبر قناة mbc مصر، أن مصر لديها القدرات لأن تصبح من أكثر الاقتصادات الناشئة نموًا في العالم وليس في المنطقة الإقليمية فقط، مشيرا إلى أن هذا النمو يعنى خلق مزيد من فرص العمل بما يعادل 700 ألف فرصة عمل للشباب،

وأوضح أن هذا النمو لابد أن يصحبه، نمو فى القطاع الخاص، وتحسين المستوى المعيشى، مشيرا إلى السلطات المصرية كان لديها الشجاعة الكافية للقيام بالتغييرات اللازمة لحماية الميزانية والإنفاق الاجتماعي.

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