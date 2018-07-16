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مرأة

نوع من الفواكه تغفلي تناوله يحارب أمراض القلب والالتهابات

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:25 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
فوائد عديدة لفاكهة البابايا لصحتك فهي غنية بالمعادن والفيتامينات مثل الفوسفور والنحاس، كما تعد منخفض جدا في السعرات الحرارية وتحتوي على كميات كبيرة من الإنزيمات التي تنطوي على وظائف صحية مهمة، إليك 6 فوائد تدفعك لتناولها وفقا لموقع هيلث كير الأمريكي.

. تحسن صحة الجهاز الهضمي الخاص بك.. إن محتوى الألياف العالية في البابايا يجعلها واحدة من أفضل الفواكه لتحسين عملية الهضم بعد تناول الوجبة. أيضا ، فإن وجود الألياف سيمنع الإمساك.

. تقلل من التهاب ..يحتوي البابايا على إنزيمات تسمى chymopapain التي لها تأثيرات مضادة للالتهابات وتقلل من خطر معاناتك من الأمراض المزمنة.

توفر المغذيات المهمة.. هي مصدر ممتاز للفيتامينات مع خصائص مضادة للأكسدة مثل فيتامين أ وفيتامين هـ وفيتامين.

. يوفر كميات جيدة من فيتامين (أ) .. ومن المعروف بابايا لتحسين الصحة البصرية بسبب وجود فيتامين أ. وهو مضاد للأكسدة الذي يحمي البصر ويساعد على منع بعض الحالات العين مثل إعتام عدسة العين والانحلال البقعي.

. تقوي جهاز المناعة الخاص بك..استهلاك البابايا بانتظام سيساعد على خلق حاجز وقائي ضد البكتيريا والفيروسات التي تسبب نزلات البرد والانفلونزا والالتهابات التنفسية الأخرى. 

. تمنع أمراض القلب ... للبابايا لديها القدرة على منع أمراض القلب والأوعية الدموية. هو بسبب محتوى الألياف والبوتاسيوم والفيتامين الذي يجنّب أمراض القلب.

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