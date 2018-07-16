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أخبار العالم

الرئيس التونسي للحكومة: إنهاء الأزمة أو الاستقالة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 01:42 ص
الرئيس السبسي ورئيس
الرئيس السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد
حسام رضوان
طالب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم الإثنين، حكومة بلاده للحصول على إجماع سياسي أو تقديم استقالتها في ظل الأزمة السياسية الراهنة.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، قال السبسي في كلمة للتلفزيون التونسي، يجب أن الخروج من الوضع الحالي الذي تعيشه الحكومة في تونس، سواء بتحقيق إجماع سياسي أو تقديم استقالتها، لأنه لا توجد حكومة صالحة لكل زمان ومكان.

وأضاف أن البلاد وصلت إلى الحد الذي صارت تسير في الأمور من السيئ إلى الأسوأ مشددا على ضرورة وقف ذلك.

وأكد أنه لا توجد حكومة يمكنها النجاح في الاستجابة للمطالب الشعبية إذا لم يتوفر لها توافق سياسي مع كل القوى.

وتابع أنه في حال عدم النجاح في الحصول على هذا التوافق يتعين على رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الاستقالة أو الذهاب للبرلمان للحصول على الثقة مجددا.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة عليه الاهتمام بالوضع الحالي بدلا من التفكير في الترشح للانتخابات الرئاسية المقلبة، لأن من يحكم الآن لا يجب أن يفكر في 2019، وإذا لم ينجح في العام الحالي لن يأتيه الحكم في العام القادم.

كما دعا السبسي إلى تحقيق إجماع وطني من دون إقصاء أي طرف من أجل تجاوز المرحلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مضيفا أن هناك ضعف في دولة القانون والوضع السياسي بات هشا في تونس، وينبغي على كل الأطراف العمل معا لتخفيف وطأة التوتر السياسي القائم لإنجاح التجربة الديمقراطية.

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