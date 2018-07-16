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شاهد .. قلعة بحرية للبدل بسعر شقة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
وكالات
يبحث الكثيرون من حين لأخر عن شقة مناسبة بسعر معقول، ولكن أن تجد قلعة حربية كاملة للبيع بسعر أقل من سعر شقة، هو أمر مثير للجدل حقًا.

وبحسب "روسبا اليوم"، بنيت قلعة تاريخية قبالة سواحل بريطانيا الجنوبية للدفاع ضد الغزو الفرنسي في عهد نابليون الثالث، وهي الآن معروضة للبيع بسعر زهيد، قد يكون أقل من سعر شقة سكنية في لندن.

تتكون قلعة "ستاك روك فورت" من ثلاث طبقات معمارية تتخللها أدراج حلزونية، وتحتوي على غرف للمدافع وأخرى للنوم والراحة. كما توفر الجزيرة التي تضم القلعة إطلالة ساحرة على ممر هافن المائي.

وعرض الحصن للبيع عام 2015، مقابل 198 ألف دولار تقريبا. أما اليوم، فارتفع سعره إلى 530 ألف دولار، أي أن ثمن شقة في لندن قد يصل إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف هذا الرقم.

وبنيت القلعة البحرية بين عامي 1850 و1852، حيث بلغ استيعابها العسكري 150 جنديا مسلحا، وكانت جزءا من مشروع عسكري لبناء سلسلة حصون دفاعية على امتداد الساحل البريطاني.



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