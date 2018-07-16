قناع لإطالة شعرك فى 60 دقيقة

تحلمين بشعر صحى طويل لم يعد تلك الأمر مستحيل مع تلك الوصفة فلها مفعول السحر فى إطالة شعرك فى وقت قياسى بدون كيماويات وبمكونات طبيعية من مطبخك لن تكلفك الكثير إليك مكوناتها وطريقة تطبيقها وفقا لموقع برايت سايد.



المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من زيت الخروع النقي

2 بيض مخفوق

ملعقة كبيرة عسل عضوي

½ ملعقة زيت بذور السمسم



طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي كافة المكونات السابقة في زجاجة، مع مزجهم جيدًا وقسمي شعرك، ثم طبقي الخليط مع تدليك فروة الرأس جيدًا.

قومي بتغطية شعرك واتركيه لمدة 60 دقيقة واغسلي شعرك بالشامبو المناسب ويمكنك المواظبة على تلك القناع على الأقل 3 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة.