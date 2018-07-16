ضبط صيدلية غير مرخصة جنوب بني سويف .. صور

تمكنت حملة من مديرية الصحة ببني سويف، بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة والدكتورة دعاء رمضان مديرة إدارة الصيدلة، من ضبط صيدلية غير مرخصة بمركز الفشن جنوب المحافظة.



وقام فريق من التفتيش الصيدلى يضم الدكتور أيمن جبر عبدالوهاب والدكتور عامر الريدي والدكتور أحمد عبد الفضيل والدكتور عبد الرحمن البسطى بحملة تفتيشية بقرى مركز الفشن .



تم ضبط صيدلية بدون ترخيص لبيع الأدوية البشرية للمواطنين وتم ضبط الأدوية وتخزينها وعمل محضر بالواقعة.

