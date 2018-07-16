عمار حمدي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه

كشف اللاعب عمار حمدي صانع ألعاب فريق النصر، عن حقيقة مفاوضات الزمالك معه.
وقال عمار خلال لقائه ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الناقد أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC": "أبلغ من العمر الآن 18 عاما وأرى أن مازال الطرق أمامي طويلًا سواء بالانتقال إلى قطبي الكرة المصرية أو الاحتراف الخارجي".
وأضاف: "الزمالك فاوضنى الموسم الماضي لكن الموسم الحالي لم يتحدث معي أحد إطلاقًا وكل اللى سمعته كلام جرايد".
وقال عمار خلال لقائه ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الناقد أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC": "أبلغ من العمر الآن 18 عاما وأرى أن مازال الطرق أمامي طويلًا سواء بالانتقال إلى قطبي الكرة المصرية أو الاحتراف الخارجي".
وأضاف: "الزمالك فاوضنى الموسم الماضي لكن الموسم الحالي لم يتحدث معي أحد إطلاقًا وكل اللى سمعته كلام جرايد".