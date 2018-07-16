5 حيل للتعافى سريعا بعد الولادة القيصرية

حيل وقواعد عديدة تساعدك على التعافي بعد الولادة القيصرية وتخفيف آلامها سريعًا إليك أهمها وفقا لموقع هيلث كير الأمريكى.



- متابعة الجرح بشكل يومي وفحص أي علامة من علامات العدوى، مثل الاحمرار والتورم أو خروج أي سائل من مكان الجرح.

- الاستحمام بعد الولادة القيصرية بأسبوع مع مراعاة الابتعاد عن تدليك مكان الجرح نهائيًا.

- ممارسة رياضة المشي هي أولى خطوات التعافي السريع من القيصرية.

- التخلص من ألم الإمساك فهى تزيد إحساسك بألم جرح الولادة القيصرية.

- مطلوب منك الراحة والابتعاد عن الأعمال المنزلية الشاقة والتغذية السليمة فهى تساعدك على التئام الجروح سريعا.