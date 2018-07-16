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مرأة

5 حيل للتعافى سريعا بعد الولادة القيصرية

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
حيل وقواعد عديدة تساعدك على التعافي بعد الولادة القيصرية وتخفيف آلامها سريعًا إليك أهمها وفقا لموقع هيلث كير الأمريكى.

- متابعة الجرح بشكل يومي وفحص أي علامة من علامات العدوى، مثل الاحمرار والتورم أو خروج أي سائل من مكان الجرح.
- الاستحمام بعد الولادة القيصرية بأسبوع مع مراعاة الابتعاد عن تدليك مكان الجرح نهائيًا.
- ممارسة رياضة المشي هي أولى خطوات التعافي السريع من القيصرية.
- التخلص من ألم الإمساك فهى تزيد إحساسك بألم جرح الولادة القيصرية. 
- مطلوب منك الراحة والابتعاد عن الأعمال المنزلية الشاقة والتغذية السليمة فهى تساعدك على التئام الجروح سريعا.

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