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كأس العالم

شوقي السعيد يعترف بتعمد إصابة وليد سليمان

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:39 ص
وليد سليمان
وليد سليمان
اعترف اللاعب شوقي السعيد مدافع الزمالك والاتحاد السكندري السابق، أنه تعمد إصابة وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي، خلال مباراة الفريق الأحمر مع الزمالك في كأس مصر الموسم قبل الماضي.

وأضاف السعيد خلال لقائه ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC": "تعمدت إصابة وليد سليمان، لأنه سبني وغلط فيا أكثر من مرة خلال المباراة".

وقال إنه أكد لوليد سليمان أنه سيؤذيه خلال المباراة نظرا لما قام به من سبه وإهانته.

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