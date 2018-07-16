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مرأة

نوع من البذور يحارب الدهون العنيدة بسرعة فائقة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:58 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
فوائد عديدة لبذور الشيا في تسريع حرق دهون البطن المتراكمة في جسمك، وبسرعة مذهلة، إليك طريقة تحضير مشروب بذور الشيا والعسل لحرق الدهون العنيدة بسرعة مذهلة بدون مجهود يقدمه موقع بولد سكاى الهندى ويفضل اتباع نظام غذائي متوازن لأسرع نتائج

كل ما تحتاجين لتحضير المشروب ..
حفنة من بذور الشيا
نصف كوب من الماء
ملعقة طعام من العسل
كوب من عصير الليمون
ملعقة طعام من بذور الشيا

طريقة تطبيق الوصفة ..
- ضعي بذور الشيا في الماء لمدة ساعة واحدة وامزجي الليمون والعسل جيدًا وأضيفي المزيج إلى بذور الشيا والماء.
-اخفقي المكونات جيدًا وتناولي ملعقة من المزيج قبل حلول موعد الإفطار وبعد مرور أيام قليلة ستلاحظين أن بطنك بدأ يخسر كتلته الدهنية ويصبح مسطحًا بشكل تدريجي.

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