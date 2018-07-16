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كأس العالم

إسلام الشاطر يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:39 ص
ساليف كوليبالى
ساليف كوليبالى
كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن مفاجأة مدوية، بشأن صفقة تعاقد النادي الأهلي مع ساليف كوليبالى مدافع فريق الكرة الجديد.

ووصف الشاطر الصفقة خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، بأنها "مضروبة"، خاصة بعد ظهور المدافع فى تجربة الفريق اﻷخيرة أمام نجوم المستقبل، دون سرعات وبطيء وغير قادر على المراوغة.

وتابع: "اللاعب غاب عن العديد من المباريات مع مازيمبي ومنتخب مالي لنفس السبب ونسبة مشاركته في الفترة الأخيرة قد تناقصت جدا".

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