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أخبار العالم

مقتل متظاهرين بالعراق وإعلان حظر التجوال بمدينة السماوة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:41 ص
من تظاهرات العراق
من تظاهرات العراق
حسام رضوان
أسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية في مدينة السماوة جنوبي العراق عن مقتل اثنين من المتظاهرين مساء الأحد.

وبحسب ما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات العراقية فرض حظر التجوال في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى جنوب العراق، وذلك بعد مقتل متظاهر وإصابة أكثر من 50 فردا من عناصر الأمن.

وأضافت القناة أن نطاق الاحتجاجات اتسع في محافظات المثنى والبصرة وميسان والديوانية وذي قار، ونتج عن ذلك مقتل 2 من المتظاهرين.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة المثنى، حارث لهمود إن السلطات أعلنت فرض حظر التجوال بسبب الاحتجاجات، وأن المتظاهرين اقتحموا ديوان المحافظة، وهو مقر الحكومة المحلية، وأضرموا النيران في مقرات أحزاب الدعوة والفضيلة وبدر والحكمة، دون وقوع إصابات.

وأكد أن الهدوء يسود وسط المدينة في الوقت الحالي بعد دخول قرار الحظر حيز التنفيذ.

وأشارت القناة إلى أن البصرة كانت مركز انطلاق الاحتجاجات الشعبية منذ الأحد الماضي، والتي تطالب الحكومة بتوفير الخدمات العامة مثل الماء والكهرباء وفرص العمل.

كما لفتت إلى أن الحكومة العراقية قد اتخذت قرارات لاحتواء الأزمة من بينها تخصيص وظائف حكومية وأموال للبصرة، والإفصاح عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط، فيما حذرت من واندساس عناصر تخريبية لاستغلال الاحتجاجت واستهداف الممتلكات العامة.

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