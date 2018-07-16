إزالة 218 حالة إشغال بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمشاركة شرطة المرافق والعاملين بالمحليات بإشراف محمود عليان رئيس الوحدة المحلية تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان باستمرار حملات الإزالة ورفع الإشغالات والمخالفات بجميع مراكز ومدن المحافظة لإعادة الانضباط للشارع الأسواني مع إطفاء الوجه الحضاري والجمال.



ومن جانبه أكد محمود عليان على أن الحملة انطلقت بشكل مفاجئ داخل سوق الشواربى والسوق السياحى والشوارع الجانبية حيث قامت بإزالة 218 حالة إشغال فورى مع ضبط 174 قطعة مستخدمة في الإشغالات من الباعة الجائلين ، كما تم تحرير 9 محاضر إشغال طريق و2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.



وأوضح رئيس مركز ومدينة أسوان بأنه في نفس الوقت تم تنظيم حملة أخرى موازية تنفيذًا لتعليمات اللواء مجدى حجازى بنفس الأسواق شملت التفتيش على المحلات التجارية السوبر ماركت والمطاعم ومحلات الجزارة ، بجانب المخابز ومحلات الحلويات والعصائر وأيضًا المقاهى بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية بها والاطمئنان على صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم الإضرار بصحة المواطنين.



لافتًا إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 15 مخالفة بيئية و23 مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص و14 مخالفة لاشتراطات الأمن الصناعى و7 مخالفات لعدم وجود قائمة أسعار و7 أخرى لعدم وجود شهادات صحية ، بالإضافة عن غلق محل لعدم توافر الاشتراطات الصحية ، فضلًا عن إعدام 24 كجم من اللحوم و36 كجم من الدواجن بعد انتهاء الصلاحية لهذه الكميات.



وأشار عليان إلى أن الحملة التى ضمت الحملة مسئولين من المحليات والبيئة والتموين والطب البيطرى والصحة والأمن الصناعى جاءت ضمن خطة المحافظة خلال فترة الصيف للحفاظ على سلامة وصحة المواطن الأسوانى من خلال تشديد الرقابة البيئية والصحية داخل الأسواق المحلية ومتابعة مدى التزامها بالاشتراطات البيئية والصحية.