ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إزالة 218 حالة إشغال بأسوان

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:07 ص
إزالة 218 حالة إشغال
إزالة 218 حالة إشغال بأسوان
شاذلى عبد الفتاح
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمشاركة شرطة المرافق والعاملين بالمحليات بإشراف محمود عليان رئيس الوحدة المحلية تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان باستمرار حملات الإزالة ورفع الإشغالات والمخالفات بجميع مراكز ومدن المحافظة لإعادة الانضباط للشارع الأسواني مع إطفاء الوجه الحضاري والجمال.

ومن جانبه أكد محمود عليان على أن الحملة انطلقت بشكل مفاجئ داخل سوق الشواربى والسوق السياحى والشوارع الجانبية حيث قامت بإزالة 218 حالة إشغال فورى مع ضبط 174 قطعة مستخدمة في الإشغالات من الباعة الجائلين ، كما تم تحرير 9 محاضر إشغال طريق و2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

وأوضح رئيس مركز ومدينة أسوان بأنه في نفس الوقت تم تنظيم حملة أخرى موازية تنفيذًا لتعليمات اللواء مجدى حجازى بنفس الأسواق شملت التفتيش على المحلات التجارية السوبر ماركت والمطاعم ومحلات الجزارة ، بجانب المخابز ومحلات الحلويات والعصائر وأيضًا المقاهى بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية بها والاطمئنان على صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم الإضرار بصحة المواطنين.

لافتًا إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 15 مخالفة بيئية و23 مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص و14 مخالفة لاشتراطات الأمن الصناعى و7 مخالفات لعدم وجود قائمة أسعار و7 أخرى لعدم وجود شهادات صحية ، بالإضافة عن غلق محل لعدم توافر الاشتراطات الصحية ، فضلًا عن إعدام 24 كجم من اللحوم و36 كجم من الدواجن بعد انتهاء الصلاحية لهذه الكميات.

وأشار عليان إلى أن الحملة التى ضمت الحملة مسئولين من المحليات والبيئة والتموين والطب البيطرى والصحة والأمن الصناعى جاءت ضمن خطة المحافظة خلال فترة الصيف للحفاظ على سلامة وصحة المواطن الأسوانى من خلال تشديد الرقابة البيئية والصحية داخل الأسواق المحلية ومتابعة مدى التزامها بالاشتراطات البيئية والصحية.

ترشيحاتنا

مدافع بتروجت يقترب من الانضمام للزمالك

ترامب : الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين أعداء لنا

التاسعة على الثانوية الأزهرية: نظمت وقتي بين المذاكرة ومساعدة والداتي .. فيديو

6 مشاهد تكشف عن دور الدعاة الإسلاميين فى حياة الفنانات .. اثنان اعتزلا بسبب الشيخ الشعراوي وأخرى عملت كداعية إسلامية

حلمي طولان يكشف أسباب هزيمة كرواتيا في نهائي المونديال ..فيديو

سبب غير متوقع لمعاناتك من ألم الظهر ومشاكل الهضم

متحرميش نفسك.. إليك أسرع رجيم لإنقاص الوزن بدون عناء

وزيرة السياحة تشجع المنتخب الفرنسي بنهائي كأس العالم.. صور

خبير روسي لـ صدى البلد: بوتين يستطيع تجنيد ترامب في 3 ساعات إن أراد

زراعة البرلمان توضح السبب الحقيقي وراء أزمة الأرز

هل الدعاء للمسلمين الأحياء والأموات يصلهم؟ الإفتاء تجيب

كمال عامر يوضح تفاصيل الإقامة بوديعة .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من رحلة إلى عمل شاق .. قصة شاب سعودى في مواجهة إعصار هيروشيما

إضاءة برج إيفل بألوان العلم الفرنسي احتفالا بكأس العالم .. صور

وزيرة السياحة تشجع المنتخب الفرنسي بنهائي كأس العالم.. صور

رئيس مجلس النواب في عزاء قدري أبو حسين.. فيديو وصور

50 صورة ترصد أحزان لاعبي منتخب كرواتيا

فيديو

فيديو جراف.. حصاد جوائز الفيفا بمونديال روسيا 2018
أحمد موسى: الجماهير الكرواتية ذكرتني بثورة 30 يونيو .. فيديو
السفيرة هيفاء أبوغزالة: جامعة الدول العربية منظومة كبيرة
تامر حسنى يقارب 300 ألف مشاهدة بكليب عيش بشوقك
كمال عامر يوضح تفاصيل الإقامة بوديعة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟