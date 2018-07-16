خطة لتجميل وتشجير طريق المطار بأسوان

طريق المطار بمدينة أسوان يعتبر من الطرق الحيوية وخاصة أنه يمثل الشريان الرئيسى والواجهة الهامة أمام ضيوف وزائري المحافظة.



أوضح المهندس عاطف النشار مسئول الزراعة عن خطة التشجير والتجميل لطريق المطار والتى تعتمد على تكثيف زراعة الأشجار كمصدات للرياح والرمال على جانبى الطريق بعمق 7 أمتار وذلك من خلال 4 مراحل لإضفاء الوجه الجمالى مع منع زحف الرمال للطريق مما يسبب فى إعاقة الحركة المرورية.



جاء ذلك أثناء اجتماع اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان لمناقشة خطة التشجير والتجميل لطريق المطار، وذلك فى إطار حرص محافظة أسوان للاستعداد المبكر للموسم السياحى القادم والعمل على استعادة الوجه الجمالى والحضارى للمحافظة السياحية.



حضر الاجتماع كل من السكرتير العام ومعاون المحافظ للقطاع الجنوبى، بالإضافة إلى مسئولى الزراعة والكهرباء والطرق والحدائق وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، علاوة على رئيس مركز ومدينة أسوان ورئيس حى جنوب.



ووجه اللواء مجدى حجازى إلى إعداد مقايسة للأعمال المطلوبة لتوفير الاعتمادات المالية لها مع وضع برنامج زمنى محدد يشمل توقيتات التنفيذ.



وطالب مجدى حجازى بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل والدهانات والإنارة بطول الطريق وذلك بالتوازى مع تنفيذ خطة التشجير التى تبدأ من مدخل مطار أسوان الدولى وحتى خزان أسوان.



وأكد على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية والهيئة العامة للطرق والكبارى لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة قبل الموسم السياحى وخاصة رفع تراكمات الرمال أولًا بأول.



كما كلف حجازى رئيس قطاع كهرباء أسوان بإعداد دراسة ومقايسة متكاملة لتغيير لمبات الإنارة بطول الطريق لتعمل بنظام الطاقة الشمسية لإدراجها في خطة العام المالى الحالى 2018/ 2019.