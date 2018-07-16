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منوعات

حانوتي محظوظ فاز باليانصيب 5 مرات .. فيديو

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:20 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو أثار ضجة كبيرة على الإنترنت فى الساعات القليلة الماضية، بعدما أظهر الحانوتي الأكثر حظًا فى العالم، بعدما فاز بجائزة اليانصيب 5 مرات فى 3 أشهر فقط.

ربح الرجل الأسترالي بفضل حظه الكبير 3 ملايين دولار، ويدعي "كارلو ماسيتي"، الذى يبلغ من العمر 59 عامًا، الذى أصبح حديث العالم بعد فوزه مرتين فى أسبوع واحد باليانصيب.

وقال "كارلو" إنه دائمًا يراهن على الرقم 28، فهو رقمه المفضل، وأضاف أن الأمر مجرد حظ فقط وليس هناك أى شىء آخر سوى ذلك، بينما تبرع بمبلغ 50 ألف دولار إلى وحدة القلب والرئة في مستشفى Saint Vincent، بعدما واجه كلًا من والده وجده نوبات قلبية عدة.

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