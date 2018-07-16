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حلو وحادق .. إليك طرق سريعة لتحضير الكريب

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:44 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
فرحي صغاركِ وحضري لهم الكريب حلو وحادق بطعم ومذاق أشهر المطاعم وفى دقائق للشيف إلهام فتحى.

طريقة تحضير الكريب الحلو بالشوكولاتة والموز

المقادير لتحضير الكريب الحلو
2 كوب لبن
فانيليا
2 ملعقة كبيرة زيت
2 بيضة
ملعقة كبيرة كاكاو
2 كوب دقيق
موز
كريمة شيكولاتة

طريقة التحضير للكريب الحلو
يخلط الدقيق واللبن والبيض والفانيليا والزيت جيدًا ويقسم الخليط لجزأين ويضاف لجزء منه الكاكاو مع التقليب
يصب الكريب وكريب الكاكاو على طاسة مدهونة بالزيت ويقلب حتى النضج ويمكن تشكيل الكريب بخطوط من كريب الكاكاو

طريقة تحضير كريب الدجاج الحادق ..

المقادير لتحضير كريب الدجاج
1/2جبنة ريكوتا
ملح وفلفل حسب الحاجة
1/4 كوب من البقدونس أوالنعناع والثوم والشبت المقطع
2/1 كوب دجاج مقطع شرائح
3/4 كوب جبن بارميزان
3 ملاعق كبيرة زبدة

طريقة تحضير كريب الدجاج ..
قومي بخلط المكونات السابقة في وعاء متوسط الحجم، معا لتجهيز حشوة الكريب.
ضعي القليل من الزبد في طاسة ثم ضعي الدجاج والبقدونس والثوم والنعناع والشبت وقومي بتشويحها قليلا.
بعد تحضير العجينة قومي بوضع الحشوة بداخلها ثم اضيفي إليها خليط الجبن.
لفي الكريب جيدا حول نفسه أو بطريقة المثلث، ثم ضعيه في صينية مدهونة بقليل من السمن وضعيه في الفرن.
حلو وحادق .. إليك طرق سريعة لتحضير الكريب

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