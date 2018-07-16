ترامب : الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين أعداء لنا

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصيحات له الاتحاد الأوروبي ووصفه بأنه عدو للولايات المتحدة، بعد قمة الناتو المثيرة للجدل، وكذلك زيارته لبريطانيا التي انتقد خلالها أحد أقرب الحكومات الحليفة لبلاده، وقبل عدة أيام من قمته المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقرر انعقادها اليوم بالعاصمة الفنلندية هلسنكي.



وقال ترامب في حوار له مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، في نادي الجولف الذي يملكه في تيرنبيري باسكتلتندا، ردا على سؤال المحاور عن أكبر عدو له على الصعيد العالمي، إن الاتحاد الأوروبي هو أكبر عدو له على الصعيد العالمي في الوقت الحالي.



وأضاف: "أعتقد أن لدينا الكثير من الأعداء، وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي عدو، ما يفعلونه بنا على الصعيد التجاري الآن، أعلم أنكم لن تكونوا لتفكروا في الاتحاد الأوروبي، لكنهم عدو".



وتابع: "روسيا عدو لنا في بعض النواحي، والصين عدو اقتصادي، بالتأكيد هي عدو، وهذا لا يعني أنهم سيئون، بل يعني أنهم منافسون".



وأكد ترامب أنه يحترم قادة تلك الدول ولكن من الناحية التجارية، قد استفادوا من الولايات المتحدة بالفعل والعديد منهم في حلف الناتو ولم يدفعوا فواتيرهم.



وبعد هذا اللقاء قالت رئيسة الوزراء البريطانية الأحد، إن ترامب شجعها على رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي بدلا من التفاوض حول خروج المملكة المتحدة منه.