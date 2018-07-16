ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

شادى محمد معتذرا عن الاستمرار فى ltc : لن أشارك فى مهزلة إعلامية

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:03 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعي
أعلن الإعلامي شادي محمد اعتذاره عن الظهور في قناة ltc بعد أيام قليلة من تعاقده مع القناة لأسباب مختلفة.

وقال شادي في بيان رسمي : "أتقدم بالاعتذار لجماهيري المحترمة في كل مكان ، فقد قررت عدم الظهور على شاشة قناة ltc مرة أخرى لعدة أسباب ، أذكر منها الآن سببين فقط ، واذا اضطرني الأمر لذكر باقي الأسباب فلن أتأخر عن ذلك".

اولًا قررت عدم الظهور بعدما طلبت منى إدارة القناة تغيير موعد البرنامج ، وحتى اللحظة التى أكتب فيها هذا البيان يتم الاتصال بي للاتفاق على موعد جديد للبرنامج ، وليس إيقافه كما يروج ويدعى البعض.

ثانيًا : لم ولن أشارك فى أى مهزلة إعلامية تضر بكيانات كبيرة وعريقة ورموز في الرياضة المصرية ، خاصة كيان النادي الاهلي العظيم الذي أنتمي إليه وتربيت فيه وصاحب الفضل عليا بعد المولى عز وجل ، فهو ببساطة شديدة صاحب الفضل على فى كل شيء، تعلمت فيه احترام الآخر لا التجريح أو التشهير بأحد … وللحديث بقية اذا اضطرني الأمر لذلك.

اخيرًا الإعلام رسالة محترمة وشريفة وليس "سبوبة" الهدف منها جني الأموال.

ترشيحاتنا

عبدالمقصود: 70 مليار جنيه للحى السكنى الثانى بالعاصمة الجديدة

سبب غير متوقع لمعاناتك من ألم الظهر ومشاكل الهضم

خارجية البرلمان: مطالبة قطر بتعويض شهداء الإرهاب خطوة قوية

تامر حسنى يقارب 300 ألف مشاهدة بكليب عيش بشوقك

ترامب : الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين أعداء لنا

تعليق ناري من شوبير على النشيد الكرواتي: السلام الوطني مش إجبار

خبير روسي لـ صدى البلد: بوتين يستطيع تجنيد ترامب في 3 ساعات إن أراد

شغب جماهيري في باريس خلال احتفال التتويج بكأس العالم.. فيديو

التاسعة على الثانوية الأزهرية: نظمت وقتي بين المذاكرة ومساعدة والداتي .. فيديو

كمال عامر يوضح تفاصيل الإقامة بوديعة .. فيديو

شاهد .. بوجبا يسخر من المنتخب الإنجليزي بعد التتويج بكأس العالم

تعرف على السر وراء اقتحام 4 فتيات مباراة نهائي كأس العالم .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من رحلة إلى عمل شاق .. قصة شاب سعودى في مواجهة إعصار هيروشيما

إضاءة برج إيفل بألوان العلم الفرنسي احتفالا بكأس العالم .. صور

وزيرة السياحة تشجع المنتخب الفرنسي بنهائي كأس العالم.. صور

رئيس مجلس النواب في عزاء قدري أبو حسين.. فيديو وصور

50 صورة ترصد أحزان لاعبي منتخب كرواتيا

فيديو

فيديو جراف.. حصاد جوائز الفيفا بمونديال روسيا 2018
أحمد موسى: الجماهير الكرواتية ذكرتني بثورة 30 يونيو .. فيديو
السفيرة هيفاء أبوغزالة: جامعة الدول العربية منظومة كبيرة
تامر حسنى يقارب 300 ألف مشاهدة بكليب عيش بشوقك
كمال عامر يوضح تفاصيل الإقامة بوديعة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟