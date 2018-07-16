شادى محمد معتذرا عن الاستمرار فى ltc : لن أشارك فى مهزلة إعلامية

أعلن الإعلامي شادي محمد اعتذاره عن الظهور في قناة ltc بعد أيام قليلة من تعاقده مع القناة لأسباب مختلفة.



وقال شادي في بيان رسمي : "أتقدم بالاعتذار لجماهيري المحترمة في كل مكان ، فقد قررت عدم الظهور على شاشة قناة ltc مرة أخرى لعدة أسباب ، أذكر منها الآن سببين فقط ، واذا اضطرني الأمر لذكر باقي الأسباب فلن أتأخر عن ذلك".



اولًا قررت عدم الظهور بعدما طلبت منى إدارة القناة تغيير موعد البرنامج ، وحتى اللحظة التى أكتب فيها هذا البيان يتم الاتصال بي للاتفاق على موعد جديد للبرنامج ، وليس إيقافه كما يروج ويدعى البعض.



ثانيًا : لم ولن أشارك فى أى مهزلة إعلامية تضر بكيانات كبيرة وعريقة ورموز في الرياضة المصرية ، خاصة كيان النادي الاهلي العظيم الذي أنتمي إليه وتربيت فيه وصاحب الفضل عليا بعد المولى عز وجل ، فهو ببساطة شديدة صاحب الفضل على فى كل شيء، تعلمت فيه احترام الآخر لا التجريح أو التشهير بأحد … وللحديث بقية اذا اضطرني الأمر لذلك.



اخيرًا الإعلام رسالة محترمة وشريفة وليس "سبوبة" الهدف منها جني الأموال.