اليوم .. الإعلان عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

تعقد أكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الأكاديمية للإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة، من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية لعام 2018.



وسيعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم رئيس الأكاديمية شروط القبول بكلية الشرطة بالنسبة لطلبة الثانوية العامة والأزهرية.



وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد أقر شروط قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2018.

