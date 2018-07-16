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كأس العالم

تعرف على السر وراء اقتحام 4 فتيات مباراة نهائي كأس العالم .. صور

الإثنين 16/يوليه/2018 - 04:55 ص
إحدى عضوات فريق بوسي
إحدى عضوات فريق "بوسي رايون"
حسام رضوان
اقتحمت 4 فتيات أمس ملعب مباراة نهائي كأس العالم والتى فاز فيها المنتخب الفرنسى على نظيره الكرواتي بأربعة اهداف مقابل هدفين ، وسلمت إحداهن على مبابي نجم الديوك ونادي باريس سان جيرمان، فيما كادت أخرى أنها تعرضت للضرب على يد ديان لوفرين المدافع الكرواتي ولاعب نادي ليفربول، والذي كان فريقه متأخرا في النتيجة.

وتمتلئ ذاكرة كرة القدم عامة وكأس العالم خاصة بعشرات اللقطات المماثلة، لبعض الجماهير الذين يرغبون في الظهور لثوان معدودة على شاشات العالم، لكن الاقتحام الأخير جاء مختلفا.

فبحسب ما ذكره موقع "فولتور" التابع لمجلة "نيويورك" الأمريكية، أعلنت الفرقة النسائية "بوسي رايوت-Pussy Riot" مسئوليتها عن الاقتحام المنظم لملعب المباراة عبر الحساب الرسمي للحركة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت الحركة إن اقتحام الملعب جاء احتجاجا على سياسات الحومة والشرطة الروسية، وأن "الفيفا" يتحدث عن مواصفات رجل الشرطة الملائكي في روسيا العظمى بالمستقبل، لكن في نفس الوقت هناك رجل الشرطة دنيوي الذي يلعب لعبة لا قوانين لها ويدمر العالم.

وطالبت الحركة بـ6 مطالب، وهي الحرية لجميع السجناء السياسيين، عدم اعتقال الناس لأنهم ضغطوا زر "لايك-أعجبني" في إشارة لاعتقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ووقف الاعتقالات غير القانونية على المسيرات، والسماح بالمنافسة السياسية في البلاد، وعدم تلفيق الاتهامات الجنائية وعدم إبقاء الأشخاص في السجون من دون سبب،وأخيرا تحويل الشرطي الدنيوي إلى سماوي أو ملائكي.

وأشارت قناة "سكاي نيوز" الأمريكية إلى أن "بوسي رايوت" هي فرقة روك نسائية روسية تعارض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسياسات حكومته.

وأنه من بين الفتيات اللاتي اقتحمن الملعب كانت نادزدا تولوكونيكوفا 28 عاما، والتي اعتقلت في عام 2012 خلال مسيرات احتجاجية ضد بوتين.

وأفادت موقع "ديلي ميل" البريكاني بأن أولجا بوريسوفا عضوة الحركة جرى اعتقالها في أحد مراكز التوقيف بملعب المباراة.
تعرف على السر وراء اقتحام 4 فتيات مباراة نهائي كأس العالم .. صور
تعرف على السر وراء اقتحام 4 فتيات مباراة نهائي كأس العالم .. صور
تعرف على السر وراء اقتحام 4 فتيات مباراة نهائي كأس العالم .. صور
تعرف على السر وراء اقتحام 4 فتيات مباراة نهائي كأس العالم .. صور
تعرف على السر وراء اقتحام 4 فتيات مباراة نهائي كأس العالم .. صور
تعرف على السر وراء اقتحام 4 فتيات مباراة نهائي كأس العالم .. صور
تعرف على السر وراء اقتحام 4 فتيات مباراة نهائي كأس العالم .. صور

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