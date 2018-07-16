لحظة سقوط شاب من قطار سريع.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو صادما، يظهر لحظة سقوط شاب هندي من قطار، يسير بأقصى سرعته بعدما حاول تسجيل لقطات له وهو يقدم على مغامرة خطيرة من هذا النوع.



ظهر الشاب وهو يتأرجح على جانب القطار متشبثًا بشبكة حديدية بجوار نافذة السائق، ولكن الأمر تحول إلى كارثي وسقط الشاب بقسوة على الأرض، بينما كان القطار يسير بكامل سرعته.



لم تكشف السلطات الهندية عن حالة الشاب، واستغرب الرواد من عدم مساعدة الركاب له للدخول إلى القطار بدلًا من تصويره يسقط.



