فيفي عبده : ياريتني كنت مت قبل ما أروح روسيا أشجع المنتخب.. فيديو



علقت الفنانة فيفي عبده، على الهجوم الحاد الذي لاقته من الجماهير بسبب سفرها إلى روسيا لتشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم.



وتابعت خلال لقائها ببرنامج «العاشرة مساءً»، المذاع عبر فضائية «دريم»، أول أمس السبت، إنه كان يجب التحقيق في الأسباب التي أدت لخسارة المنتخب بدلًا من الهجوم على الفنانين.



واعتذرت عن سفرها موسكو لتشجيع المنتخب في المونديال قائلة : " ياريتنى مت قبل ما أروح روسيا أشجع المنتخب" ، معلنة عزمها رد قيمة التذكرة للجهة التي سفرتها، وعدم تكرار الأمر مرة أخرى، مشيرة إلى أن ما يقال عن تسبب الفنانين في خسارة المنتخب، بسبب إلهائهم اللاعبين عن ممارسة التمرينات، أمر غير صحيح، مؤكدة: «هذا ظلم، نحن لم نر اللاعبين سوى في الملعب، كباقي المشجعين، وأنا لم أخرج من الفندق إلا لمشاهدة المباراة».



