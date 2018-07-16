هرم من الزهور يستعد لدخول جينيس

تستعد بلدة "بيدرو مونتايو" في الإكوادور بدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بهرم من الزهور، يحتوي على أكثر من نصف مليون زهرة زُرعت محليًا.



وبحسب "سكاي نيوز"، تبلغ مساحة الهرم 1100 متر مربع ويزن نحو 30 طنا في منطقة كوتشاسكي الأثرية إلى الشمال من العاصمة كيتو.



ويسعى الهرم إلى احتلال مكان في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بوصفه أكبر تكوين من الزهور في العالم، بينما فحص فريق تابع للموسوعة الجزء الذي اكتمل من هذا العمل يوم السبت ،وسيصدر حكمه خلال أسبوع.



ورتب متطوعون الزهور يدويا وبدأوا العمل في نوبات على مدار الساعة منذ التاسع من يوليو، حيث نقلت الزهور إلى نقطة لتجميعها في شاحنات من 150 صوبة في أجزاء مختلفة من البلاد، وبعد وصولها إلى المخزن يعمل متطوعون على قطع الجذوع وتشذيب الأوراق ووضع الزهور في صناديق لنقلها إلى وسط البلدة التي يبنى فيها الهرم.



ويساعد نظام للري بالتنقيط على الحفاظ على نضارة الزهور. ويقدر منظمون تكلفة الهرم بنصف مليون دولار تقريبا، وتحمل مدينة فرانكفورت الألمانية الرقم القياسي الحالي وسجلته في عام 2005 بتكوين من 170 ألف زهرة.