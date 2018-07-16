عقبات تواجه مرشحا مسلما لرئاسة ولاية ميتشيجان الأمريكية بسبب ديانته

قالت النائبة الجمهورية ديبي دينجل عن ولاية ميتشيجان الأمريكية، أن النائب الديمقراطي المسلم عبد السيد الذي يسعى للحصول على ترشيح الحزب لمنصب حاكم الولاية، سيواجه عقبات عديدة بسبب ديانته أكثر من تلك التي سيتعرض لها المرشح المنافس الذي تدعمه.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "هافينجتون بوست" الأمريكية، أن دينجل مثلها مثل جميع المؤسسات السياسية في الولاية تقريبا، تدعم جريتشين وايتمر، زعيم الأقلية السابق في مجلس الشيوخ، والذي سيترشح لانتخابات التمهيدية في الـ7 من أغسطس المقبل.



وعلى الرغم من اعتقاد دينجل أن عبد السيد أحد ألمع السياسيين الصاعدين وأنها تتمنى استمراره في العمل العام، إلا أنها ترى أن وايتمر هو من سيفوز.



وأكدت دينجل التي تمثل المركز الإسلامي في ديربورن وهو واحد من أكبر التجمعات المسلمة في الولايات المتحدة، أن هناك أشخاص يحاولون تقسيم الشعب الأمريكي بالخوف والكراهية ومنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات دينجل تعكس التحديات التي تواجه عبد السيد، المدير السابق لوحدة ديترويت الصحية، وغيره من الأمريكيين المسلمين الذين يترشحون للعديد من المناصب، وأنهم كثيرا ما يضطرون إلى التصريح بأن هذه التحديات غير موجودة، لأن الحديث عن وجود تحيز ضد المسلمين يجعل ترشحهم غير قابل للحدوث من الأساس.



وقد اتهم السيناتور الأمريكي الجمهوري باتريك كولبيك الذي سيخوض الانتخابات التمهيدية للحزب، عبد السيد بأنه عميل للأخوان المسلمين ويعمل على الجهاد الحضاري ضد الولايات المتحدة، من دون دليل واضح، وكان عبد السيد قد نفى وجود أي علاقة تربطه بالأخوان في وقت سابق.

