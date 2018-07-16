شاهد .. بوجبا يسخر من المنتخب الإنجليزي بعد التتويج بكأس العالم

Pogba troll Fans England "Its Coming Home" 😂#WorldCupFinal pic.twitter.com/OuGN1aDN0Y — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLivee) July 15, 2018

نشر اللاعب الفرنسي ونجم نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي، بول بوجبا، مقطع فيديو من غرفة تبديل الملابس أثناء احتفاله بفوز منتخب بلاده بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.وسخر بوجبا من المنتخب الإنجليزي بغنائه لجملة "إنها آتية إلى الديار-It's coming hone" والتي كانت شعار لاعبي المنتخب الإنجليزي خلال كأس العالم، والمقصود بها أن كأس العالم ستعود معهم إلى الديار.ووضع بوجبا يده على فمه بعد غناء الجملة محاولا منع نفسه من الضحك واعتذر قائلا "آسف، لا أنا فقط أمزح".وكان المنتخب الفرنسي قد فاز بالمباراة النهائية لكأس العالم روسيا 2018، أمام نظيره الكرواتي برباعية مقابل هدفين، وكان بوجبا قد أحرز الهدف الثالث للديوك، فيما حل المنتخب الإنجليزي رابعا بالبطولة بعد هزيمته أمام المنتخب البلجيكي بثلاثية نظيفة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.وسيعود اللاعب لخوض منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز مع الشياطين الحمر بعد فترة من الراحة، والتي أعلنها مدرب الفريق، البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي منح اللاعبين المشاركين بالأدوار المتقدمة راحة سلبية لمدة 3 أسابيع.