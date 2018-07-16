عمرو ورده ينشر صورة له في تدريبات باوك اليونانى

نشر اللاعب عمرو وردة، لاعب فريق باوك اليونانى والمنتخب الوطنى، صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، يظهر فيها فى المران مع فريقه استعدادا للموسم الجديد.



وعلق لاعب فريق باوك اليونانى على الصورة: "انتظارا للموسم الجديد".



ويستعد عمرو وردة للموسم الجديد مع فريقه اليونانى بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها عقب انتهاء مشاركته مع الفراعنة فى مونديال روسيا.



