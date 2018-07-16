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منوعات

نمر يهرب من حديقة حيوانات ويفترس 6 حيوانات.. فيديو

الإثنين 16/يوليه/2018 - 06:38 ص
صدى البلد
وكالات
استطاع نمر من نوع الجاجوار الهرب من موئله في حديقة أودوبون في نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية، وقتل 6 حيوانات قبل الإمساك به مما أجبر الحديقة على إغلاق أبوابها خلال اليوم.

وبحسب "سبوتنك"، قالت الحديقة إنه تم الإبلاغ عن هروب الجاجوار الذكر في نحو الساعة 7.20 صباحا بالتوقيت المحلي، عندما كانت الحديقة مازالت مغلقة أمام الجمهور.

وافترس النمر 4 حيوانات من الألبكة الشبيهة باللاما، وطائر إيمو وثعلبا في موائل قريبة قبل أن يتمكن فريق بيطري من الحديقة من تخديره بعد أقل من نصف ساعة، وفقا لرويترز.

وقالت الحديقة إنه لم يصب أي إنسان في هذه العملية، ولم يتضح على الفور كيف استطاع النمر الخروج من موئله وقال مسؤولو الحديقة إنهم يحققون في هذا الأمر.

وقال المسؤولون إن من المرجح أن يكون هجوم الجاجوار على الحيوانات الأخرى يتعلق بالسيطرة على الأرض وليس ناجما عن رغبة في الاصطياد من أجل الطعام.



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