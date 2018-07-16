رامي جمال يطرح ألبومه الغنائي ليالينا

يستعد المطرب رامي جمال لطرح ألبومه الغنائي الجديد ليالينا"، والذي تتولى إنتاجه شركة "نجوم ريكوردز".



ونشر رامي جمال صورة عبر حسابه على Instagram، وعلق قائلا :"الألبوم اليوم إن شاء الله".



ويضم ألبوم رامي جمال الجديد 17 أغنية متنوعة وهي: "ليالينا، راح لحاله، دي العيون، وفوت، من كتير، مش كفاية، النظرة الأولى، جربت أنساك، ربطتيني، أنساها ليه، متظلمنيش، بحاول أنساك، لولا، هخونك، متكلمناش، تعيش ليا، مفيش منها".



تعاون رامي جمال في الألبوم مع كل من الشعراء أيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد وأمير طعيمة ونادر عبد الله وخالد تاج الدين وتامر حسين وجمال الخولي ومحمد عاطف وأحمد المالكي وأحمد مرزوق سيد علي، كما تعاون مع الملحنين خالد عز وتامر علي ومدين ومحمد وزيري وتامر عاشور ومحمد يحيى ومحمد النادي وأحمد يوسف وأحمد العدل وهشام شوقي، ولحن رامي جمال لنفسه بعض الأغاني أيضًا، فيما تعاون مع الموزعين توما وأحمد عبد السلام ويحيى يوسف وطارق عبد الجابر ونور وياسر ماجد.