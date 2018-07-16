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فن

عيش بشوقك يقارب 700 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحه على يوتيوب

الإثنين 16/يوليه/2018 - 06:50 ص
عيش بشوقك
عيش بشوقك
عبد العزيز جمال
حقق كليب أغنية "عيش بشوقك" للمطرب تامر حسنى يقارب 700 ألف مشاهدة عبر اليوتيوب وذلك فور طرح كليب عيش بشوقك خلال الساعات القليلة الماضية.

أغنية «عيش بشوقك» من كلمات مصطفى حسن، وألحان وتوزيع هاني محروس وبلال سرور، والكليب من إخراج هادي الباجوري.

وتدور فكرة كليب عيش بشوقك حول تامر حسني والذي يسير وسط الناس، وكل واحد منهم لديه مشاكل مختلفة في حياته ورغم ذلك يحاول أن يخرج منهم الابتسامة.

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