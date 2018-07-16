ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

اعتقالات في الهند بسبب إعدامات واتس آب

الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:32 ص
صدى البلد
وكالات
أعلنت الشرطة الهندية أنها اعتقلت 25 شخصًا شاركوا في حشد، نفذ حكم إعدام خارج إطار القانون في رجل يبلغ من العمر 32 عاما بعد انتشار شائعات عن طريق تطبيق واتس آب اتهمته بخطف أطفال.

وبحسب "سكاى نيوز"، كان قتل محمد عزام الذي قالت الشرطة إنه موظف في مركز اتصالات في ولاية كارناتاكا في جنوب الهند يوم الجمعة هو الأحدث في سلسلة جرائم في الهند أثارتها رسائل كاذبة عن خطف الأطفال انتشرت عن طريق تطبيق واتس آب المملوك لشركة فيسبوك.

وتفيد تقارير إعلامية بأن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وتعرض أكثر من 12 لهجمات بسبب مثل هذه الشائعات خلال العام الحالي، بينما قال ديليب ساجار مفتش الشرطة في ولاية كارناتاكا، إن حشدا يضم نحو 50 فردا هاجم عزام وأحد أقاربه بعد أن شوهدا يقدمان الشوكولاتة لأطفال في قرية نائية.

والهند هي أكبر سوق لتطبيق واتساب بأكثر من 200 مليون مستخدم، بينما طلبت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية من القائمين على تطبيق واتساب هذا الشهر اتخاذ إجراءات للحد من انتشار الرسائل الكاذبة.

ونشر واتساب إعلانات في الصحف الأسبوع الماضي يعلن فيها عن "حملة تعليم" عن كيفية رصد الأخبار الكاذبة، وأضاف أنه سيبدأ كذلك في وضع علامات على الرسائل الذي يجري إعادة إرسالها، ورفضت متحدثة باسم الشركة لدى الاتصال بها التعليق على الفور.

وقال المفتش ساجار إن عشرة ضباط على الأقل، هو منهم، أصيبوا أثناء محاولتهم السيطرة على المهاجمين. وأصيب قريب عزام بجروح، واعتقلت الشرطة كذلك المشرف على مجموعة على واتساب نشرت الرسائل الكاذبة.

ترشيحاتنا

شاهد .. بوجبا يسخر من المنتخب الإنجليزي بعد التتويج بكأس العالم

أسعار الذهب اليوم

عمرو ورده ينشر صورة له في تدريبات باوك اليونانى

هل الدعاء للمسلمين الأحياء والأموات يصلهم؟ الإفتاء تجيب

شوقي السعيد يعترف بتعمد إصابة وليد سليمان

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم

كمال عامر يوضح تفاصيل الإقامة بوديعة .. فيديو

رامي جمال يطرح ألبومه الغنائي ليالينا

لحظة سقوط شاب من قطار سريع.. فيديو

الأرصاد : طقس حار على جميع الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 37

حكم الصلاة بالأحذية والنعال

اليوم .. الإعلان عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من رحلة إلى عمل شاق .. قصة شاب سعودى في مواجهة إعصار هيروشيما

إضاءة برج إيفل بألوان العلم الفرنسي احتفالا بكأس العالم .. صور

وزيرة السياحة تشجع المنتخب الفرنسي بنهائي كأس العالم.. صور

رئيس مجلس النواب في عزاء قدري أبو حسين.. فيديو وصور

50 صورة ترصد أحزان لاعبي منتخب كرواتيا

فيديو

فيديو جراف.. حصاد جوائز الفيفا بمونديال روسيا 2018
أحمد موسى: الجماهير الكرواتية ذكرتني بثورة 30 يونيو .. فيديو
السفيرة هيفاء أبوغزالة: جامعة الدول العربية منظومة كبيرة
تامر حسنى يقارب 300 ألف مشاهدة بكليب عيش بشوقك
كمال عامر يوضح تفاصيل الإقامة بوديعة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟