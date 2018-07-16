استخدمي سيروم البشرة لهذه الفوائد المتعددة

عرف موقع "بولد سكاي" الهندي، سيروم البشرة بأنه سائل خفيف أشبه بالجل وأخف بكثير من الكريم المرطب، يعمل على تعزيز وترطيب البشرة ويعالج مشاكلها من العمق سواء كانت خطوط دقيقة أو حتى بقع داكنة أو حب شباب.



كما يحتوي سيروم البشرة على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة ومعظمها يكون طبيعيا ومستخلصا من نباتات مختلفة. وكشف الموقع عن عدة فوائد جمالية لاستخدامه.



1) يحارب الشيخوخة :

نعم، أنه بمثابة مصل لمكافحة الشيخوخة كذلك الكولاجين الموجود به هو صبغة تحافظ على الجلد ضيق وصحي وخالي من التجاعيد.



2) شفاء البشرة من الجروح وحب الشباب:

تشفي الأمصال الجلدية الجروح أو الندوب أو البثور وحب الشباب في فترة زمنية أقصر مقارنة بالمنتجات الأخرى، فهي أكثر تركيزًا وفعالية، وبالتالي أكثر قوة. نظرًا لأنها معتمدة على الماء.



3) توفر بشرة متوهجة أكثر صحة:

تحتوي الأمصال الجلدية على مضادات الأكسدة التي تمنع العوامل الخارجية من إتلاف الجلد، كما تساعد الأمصال أيضًا على تكوين خلايا جلد جديدة وتساعد على وصولها إلى الطبقة العليا، وبذلك تجعل بشرتك متوهجة براقة.



4) يزيل الهالات السوداء:

تساعد الأمصال الجلدية "السيروم"، على محاربة الهالات السوداء. لا يقتصر الأمر على إزالة الدوائر السوداء تمامًا، بل يقلل أيضًا من التجاعيد والخطوط الدقيقة والجفاف حول العينين.



5) يحمي بشرتك من أشعة الشمس الضارة:

في هذه الأيام الحارة، عليكي استخدام الأمصال الجلدية والسيروم إذا كنت تتطلعين للحصول على القليل من السمرة ولكن ربما ينتهي بك الأمر إلى الحصول على أكثر مما كنت ترغبين فيه، فإذا كان جلدك قد مر بالفعل بهذه المحنة من اسمرار وظهور بقع شمسية، فيمكنك استخدام الأمصال الجلدية لشفاءها تمامًا.



6) مضاد للالتهابات:

ليست كل الأمصال الجلدية مضادة للالتهابات. ولكن يمكنك دائمًا الاطلاع على التصنيفات قبل شراءها. ابحث عن تلك التي تذكر الألوة فيرا والزنك وأرنكا، لتميزهم بأنهم مضادين للالتهابات.