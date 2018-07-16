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أخبار العالم

الكرملين : المباحثات بين بوتين وترامب بشأن سوريا ستكون صعبة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:57 ص
الكرملين : المباحثات
الكرملين : المباحثات بين بوتين وترامب بشأن سوريا ستكون صعبة
رويترز
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله اليوم الاثنين إن المباحثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن سوريا ستكون صعبة بسبب موقف الولايات المتحدة من إيران حليفة روسيا وأحد أقوى الأطراف في الصراع السوري.

ونسبت الوكالة إلى بيسكوف قوله إنه يأمل أن تمثل محادثات هلسكني خطوة بعيدا عن الأزمة الراهنة في العلاقات الأمريكية الروسية.

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