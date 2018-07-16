الكرملين : المباحثات بين بوتين وترامب بشأن سوريا ستكون صعبة

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله اليوم الاثنين إن المباحثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن سوريا ستكون صعبة بسبب موقف الولايات المتحدة من إيران حليفة روسيا وأحد أقوى الأطراف في الصراع السوري.



ونسبت الوكالة إلى بيسكوف قوله إنه يأمل أن تمثل محادثات هلسكني خطوة بعيدا عن الأزمة الراهنة في العلاقات الأمريكية الروسية.